Enel Aktie

9,60EUR 0,52EUR 5,70%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

23.02.2026 09:26:43

Enel Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Buy" belassen. Es sei vor dem Kapitalmarkttag der Italiener ein bewegtes Wochenende gewesen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Sonntagabend. Er bezog sich damit auf die Übernehme eines Portfolios Erneuerbarer Energien in den USA und zusätzliche Aktienrückkaufpläne. Enel-Aktien seien günstiger bewertet als die der Versorger-Konkurrenz./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,62 € 		Abst. Kursziel*:
5,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,31%
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

