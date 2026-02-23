ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Buy" belassen. Es sei vor dem Kapitalmarkttag der Italiener ein bewegtes Wochenende gewesen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Sonntagabend. Er bezog sich damit auf die Übernehme eines Portfolios Erneuerbarer Energien in den USA und zusätzliche Aktienrückkaufpläne. Enel-Aktien seien günstiger bewertet als die der Versorger-Konkurrenz./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 22:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.