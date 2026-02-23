Mercedes-Benz Group Aktie

59,24EUR 0,04EUR 0,07%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

23.02.2026 08:15:16

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach einer Roadshow mit dem Management von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stuttgarter blieben fokussiert auf eine Welle neuer Modelle und Technologien, schrieb Christian Frenes am Freitagabend. Kosteneffizienz dürfte allerdings die hauptsächliche Grundlage für die Stabilisierung der Marge im Pkw-Geschäft 2026 und auch mittelfristig sein./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59,28 € 		Abst. Kursziel*:
16,40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,48%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

