BMW Aktie
|89,84EUR
|-0,60EUR
|-0,66%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 112 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm vor dem Geschäftsbericht der Münchner am Sonntag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er berücksichtigte dabei jüngste Absatzzahlen und die letzten Signale aus dem Konzern./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89,68 €
|
Abst. Kursziel*:
17,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,87%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Analysen zu BMW AG
