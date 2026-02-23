BMW Aktie

89,84EUR -0,60EUR -0,66%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

23.02.2026 08:08:10

BMW Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 112 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm vor dem Geschäftsbericht der Münchner am Sonntag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er berücksichtigte dabei jüngste Absatzzahlen und die letzten Signale aus dem Konzern./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89,68 € 		Abst. Kursziel*:
17,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
89,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,87%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:08 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 BMW Kaufen DZ BANK
12.02.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 BMW Outperform Bernstein Research
06.02.26 BMW Neutral UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
