Rio Tinto Aktie

81,16EUR -0,92EUR -1,12%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

23.02.2026 07:55:49

Rio Tinto Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7900 auf 7400 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Organisches Wachstum und die Verschlankung des Bergbaukonzerns blieben reizvoll, schrieb Matt Greene am Sonntag in seiner Neubewertung. Er ging aber aus Bewertungsgründen an die Seitenlinie, denn nach Einschätzung der Rohstoffexperten der US-Bank dürften die Preise zunächst fallen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 06:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
74,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
81,05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70,65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matt Greene 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

