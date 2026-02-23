ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Das schwache Abschneiden des Abnehmmittels im direkten Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly sei äußerst überraschend und klar negativ, schrieb Matthew Weston am Montag in seiner Schnellreaktion. Cagrisema steht bisher für 12 Prozent seiner Novo-Bewertung./rob/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



