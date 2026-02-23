Novo Nordisk Aktie

23.02.2026 11:58:10

Novo Nordisk Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Das schwache Abschneiden des Abnehmmittels im direkten Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly sei äußerst überraschend und klar negativ, schrieb Matthew Weston am Montag in seiner Schnellreaktion. Cagrisema steht bisher für 12 Prozent seiner Novo-Bewertung./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
332,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34,33 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
301,00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

Analysen zu Novo Nordisk

