NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinnaussichten hätten sich verbessert, schrieb Arturo Murua am Montag anlässlich des Kapitalmarkttags und des Businessplans bis 2028. Mit der Konzentration auf Erneuerbare Energien werde ein Strategiewechsel vom früheren Stromnetz-fokussierten Ansatz vorgenommen./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



