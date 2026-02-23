Enel Aktie
|9,60EUR
|0,53EUR
|5,78%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinnaussichten hätten sich verbessert, schrieb Arturo Murua am Montag anlässlich des Kapitalmarkttags und des Businessplans bis 2028. Mit der Konzentration auf Erneuerbare Energien werde ein Strategiewechsel vom früheren Stromnetz-fokussierten Ansatz vorgenommen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,69 €
|
Abst. Kursziel*:
3,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,13%
|
Analyst Name::
Arturo Murua
|
KGV*:
-
