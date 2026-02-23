Enel Aktie

9,60EUR 0,53EUR 5,78%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

23.02.2026 10:33:18

Enel Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinnaussichten hätten sich verbessert, schrieb Arturo Murua am Montag anlässlich des Kapitalmarkttags und des Businessplans bis 2028. Mit der Konzentration auf Erneuerbare Energien werde ein Strategiewechsel vom früheren Stromnetz-fokussierten Ansatz vorgenommen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,69 € 		Abst. Kursziel*:
3,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,13%
Analyst Name::
Arturo Murua 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

