VINCI Aktie

140,60EUR 1,00EUR 0,72%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

23.02.2026 09:56:42

VINCI Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane ging am Sonntag auf die Verhandlungen mit der französischen Regierung über eine 35-Jahres-Konzession für den Betrieb einer rund 97 Kilometer langen Autobahnstrecke ein. Vinci habe 2025 rund 4,78 Milliarden Euro operativen Gewinn aus 4.443 Kilometer Autobahnstrecke gezogen, wovon lediglich 136 Kilometer langfristig vertraglich gesichert seien. Cullinane begrüßt daher langfristige Verträge./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 16:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / 16:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
140,50 € 		Abst. Kursziel*:
3,20%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
140,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,13%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

