NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane ging am Sonntag auf die Verhandlungen mit der französischen Regierung über eine 35-Jahres-Konzession für den Betrieb einer rund 97 Kilometer langen Autobahnstrecke ein. Vinci habe 2025 rund 4,78 Milliarden Euro operativen Gewinn aus 4.443 Kilometer Autobahnstrecke gezogen, wovon lediglich 136 Kilometer langfristig vertraglich gesichert seien. Cullinane begrüßt daher langfristige Verträge./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 16:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / 16:59 / EST



