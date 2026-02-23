Enel Aktie
|9,61EUR
|0,54EUR
|5,89%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido lobte am Montag die "guten Schlagzeilen" der Strategie bis 2028 vom Kapitalmarkttag. Das für 2028 avisierte bereinigte Ergebnis je Aktie liege rund 9 Prozent über dem Bloomberg-Konsens. Dies hieße, dass die Strompreis-Intervention Italiens gut weggesteckt werden könnte./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
9,70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9,61 €
|
Abst. Kursziel*:
0,95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,91%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
