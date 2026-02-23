Danone Aktie

72,28EUR -1,14EUR -1,55%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

23.02.2026 10:36:02

Danone Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Sonntag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Ab dem zweiten Quartal 2026 rechnet sie wieder mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 Prozent und mehr./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 21:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72,54 € 		Abst. Kursziel*:
24,07%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
72,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,52%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

Analysen zu Danone S.A.

09:59 Danone Sell Deutsche Bank AG
08:33 Danone Overweight Barclays Capital
20.02.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
20.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Danone Outperform Bernstein Research
