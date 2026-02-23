Salesforce Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 338 auf 265 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Salesforce rage aus der Berichtssaison der US-Softwarebranche positiv heraus, schrieb Raimo Lenschow am Montag. Hier gebe es genau die guten Aussichten, die eine Aktie brauche. Er passte sein Kursziel an die schwächere Branchenstimmung an./ag/ajx
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 185,16
|
Abst. Kursziel*:
43,12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 185,16
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,12%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
