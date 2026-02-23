Airbus Aktie
|187,08EUR
|-2,78EUR
|-1,46%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz und geringere Auslieferungsziele an. Die Aktien blieben aber attraktiv, so der Analyst. Airbus stehen auf der Favoritenliste von Goldman./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
187,22 €
|
Abst. Kursziel*:
22,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
187,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,94%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
10:45
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 225 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
09:29
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.02.26
|Euronext-Handel: CAC 40 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX notiert im Plus (finanzen.at)