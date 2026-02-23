Enel Aktie
|9,60EUR
|0,53EUR
|5,78%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. "Enel 2.0" ebne den Weg für solides Ergebniswachstum und ordentlich steigende Markterwartungen, schrieb Alberto Gandolfi am Montag anlässlich des Kapitalmarkttags und der Konzernstrategie./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,69 €
|
Abst. Kursziel*:
13,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
