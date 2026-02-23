NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. "Enel 2.0" ebne den Weg für solides Ergebniswachstum und ordentlich steigende Markterwartungen, schrieb Alberto Gandolfi am Montag anlässlich des Kapitalmarkttags und der Konzernstrategie./ag/ajx



