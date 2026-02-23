Enel Aktie

9,60EUR 0,53EUR 5,78%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 10:28:06

Enel Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. "Enel 2.0" ebne den Weg für solides Ergebniswachstum und ordentlich steigende Markterwartungen, schrieb Alberto Gandolfi am Montag anlässlich des Kapitalmarkttags und der Konzernstrategie./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,69 € 		Abst. Kursziel*:
13,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten