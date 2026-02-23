Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Italiener kauften sich mehr Wachstum mit Investitionen in Erneuerbare Energie, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag anlässlich des Businessplans bis 2028 vom Kapitalmarkttag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
Unternehmen:
Enel S.p.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
8,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
9,69 €
Abst. Kursziel*:
-8,12%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
9,60 €
Abst. Kursziel aktuell:
-7,32%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
11:24
|KORREKTUR: Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant (dpa-AFX)
11:24
|ROUNDUP: Enel erhöht Investitionspläne in Erneuerbare - Aktie zieht an (dpa-AFX)
10:10
|KORREKTUR: Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern (Dow Jones)
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
20.02.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
20.02.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|10:33
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:07
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,60
|5,76%
