Enel Aktie

9,60EUR 0,53EUR 5,78%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

23.02.2026 10:07:37

Enel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Italiener kauften sich mehr Wachstum mit Investitionen in Erneuerbare Energie, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag anlässlich des Businessplans bis 2028 vom Kapitalmarkttag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
8,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9,69 € 		Abst. Kursziel*:
-8,12%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,32%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

Analysen zu Enel S.p.A.

10:33 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
10:28 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:07 Enel Market-Perform Bernstein Research
09:36 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:28 Enel Underperform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Enel S.p.A. 9,60 5,76% Enel S.p.A.

