Philips Aktie
|26,57EUR
|0,15EUR
|0,57%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Julien Dormois hob am Montag seine Ergebnisschätzungen bis 2027 im Nachgang der Jahresbilanz der Niederländer an. Die Anlagestory werde wieder aufgebaut, in China gebe es aber weiter eher gute Aussichten als Dynamik. Die Bewertung der Aktien sei inzwischen anspruchsvoll./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26,41 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,15%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips-Aktie sehr gefragt: Zurück in der Gewinnzone (dpa-AFX)
|
10.02.26
|WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben (dpa-AFX)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
06.02.26
|Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)