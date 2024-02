ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien nach Quartalszahlen von 61 auf 62 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Düngerhersteller habe die Konsensschätzungen knapp verfehlt und eine operative Ergebnisprognose (Ebitda) vermissen lassen, was die Aktie zunächst etwas belasten könnte, schrieb Analyst Joshua Spector am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Ein Blick auf die Fundamentaldaten sowie die Stimmung für die Aktie gäben aber Grund für eine mittel- bis langfristig positivere Wahrnehmung./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 00:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 00:48 / GMT





