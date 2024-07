HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nutrien auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Kollabierte Preise für Mais und Sojabohnen hätten den Aktienkurs des Düngemittelproduzenten zuletzt belastet, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vertragsabschlüsse zwischen den Abnehmern China und Indien einerseits und Russland und einem weiteren, unbekannten Produzenten andererseits dürften dem Kalipreis nun aber kurzfristig Unterstützung verleihen./bek/la



