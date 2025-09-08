Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach einer hauseigenen Umfrage sei die Nachfrage beim Softwarekonzern im ersten Geschäftsquartal trotz einer typischen saisonalen Schwäche etwas besser als erwartet gewesen, schrieb Brent Thill in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Er geht davon aus, dass die zunehmend optimistischen Aussichten für Aufwärtspotenzial sorgen können./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 270,00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 232,80
Abst. Kursziel*:
15,98%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 232,80
Abst. Kursziel aktuell:
15,98%
Analyst Name::
-
