WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

08.09.2025 10:15:59

Oracle Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 185 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mark Murphy rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass der Softwarekonzern weiteren Zulauf bei den KI-bezogenen Bestellungen verspürt. Er erwartet nähere Details zu einem Kundenvertrag, der jährlich 30 Milliarden Dollar einbringen soll. Oracle sei ein Profiteur der Künstlichen Intelligenz./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Neutral
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 232,80 		Abst. Kursziel*:
-9,79%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 232,80 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,79%
Analyst Name::
Mark Murphy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

