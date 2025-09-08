NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 185 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mark Murphy rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass der Softwarekonzern weiteren Zulauf bei den KI-bezogenen Bestellungen verspürt. Er erwartet nähere Details zu einem Kundenvertrag, der jährlich 30 Milliarden Dollar einbringen soll. Oracle sei ein Profiteur der Künstlichen Intelligenz./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:28 / EDT



