Oracle Aktie

204,95EUR 1,75EUR 0,86%
Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.09.2025 12:41:37

Oracle Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 195 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Augen seien auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI), den Deal mit OpenAI und das Stargate-Datenzentrenprojekt gerichtet, schrieb Rishi Jaluria am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal. Insgesamt rechnet er weiter mit einem starken Cloud-Wachstum./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 195,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 238,48 		Abst. Kursziel*:
-18,23%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 238,48 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,23%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen

12:41 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Oracle Buy UBS AG
06.08.25 Oracle Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp. 205,75 1,25% Oracle Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

12:50 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:47 Unilever Underperform RBC Capital Markets
12:41 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12:38 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:22 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:21 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:20 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12:19 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:16 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
12:15 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
12:14 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
11:50 Brenntag Buy Warburg Research
11:48 Südzucker Hold Warburg Research
11:48 Sanofi Buy UBS AG
11:46 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:44 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:44 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:41 Glencore Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:41 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:53 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:53 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:52 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:38 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:34 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:55 ASML NV Buy UBS AG
07:36 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:35 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:22 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:21 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:06 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
07:04 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
06:31 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:16 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
08.09.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen