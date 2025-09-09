Oracle Aktie
|204,95EUR
|1,75EUR
|0,86%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 195 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Augen seien auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI), den Deal mit OpenAI und das Stargate-Datenzentrenprojekt gerichtet, schrieb Rishi Jaluria am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal. Insgesamt rechnet er weiter mit einem starken Cloud-Wachstum./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 195,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 238,48
|
Abst. Kursziel*:
-18,23%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 238,48
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,23%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
08.09.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 steigt am Montagmittag (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
02.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.09.25
|Oracle billionaire’s institute gives Oxford major grant for AI vaccine research (Financial Times)
|
29.08.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.08.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
|12:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.07.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|205,75
|1,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:50
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:38
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|11:48
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|11:48
|Sanofi Buy
|UBS AG
|11:46
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:53
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:38
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:36
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07:04
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.