Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Oracle nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Rishi Jaluria am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Umsatz liege im Rahmen der konservativen Planung und unter der Konsensschätzung. Derweil sei das Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtung (RPO) - einer Kennzahl, welche den Wert der noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Lieferungen und Leistungen eines Unternehmens an seine Kunden darstellt - ordentlich ausgefallen, was der Aktie einen nachbörslichen Kurssprung beschert habe./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Oracle Corp.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 195,00
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
$ 241,51
Analyst Name::
Rishi Jaluria
