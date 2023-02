Die Deutsche Bank-Analysten haben ihr Kursziel für die Aktien des Salzburger Kranherstellers Palfinger von 38 auf 40 Euro nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Lars Vom-Cleff gleichzeitig bestätigt.

Die Anhebung des Kursziels wurde mit einer höheren Bewertung der Branche begründet. Zudem wurde auf eine höhere Nachfrage und einen rekordhohen Auftragsbestand verwiesen. Weiters sollte das implementierte dynamische Preisgestaltungsmodell zu einer Erhöhung der Gewinnmargen führen.

Die Schätzung für den Gewinn je Aktie 2022 lautet auf 2,16 Euro. In den zwei Folgejahren soll dieser auf 2,60 Euro bzw. 3,37 Euro anwachsen. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum sehen die Experten jährlich 0,85 Euro sowie 0,95 Euro und 1,10 Euro je Anteilsschein.

Am Donnerstag im Frühhandel notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,6 Prozent bei 28,65 Euro.

