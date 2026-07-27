PATRIZIA Aktie
|7,41EUR
|0,24EUR
|3,35%
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
PATRIZIA SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia vor den am 10. August nachbörslich erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte weitgehend ein Spiegel des ersten gewesen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet auf geringer Basis mit einem stabilen Geschäft der Immobiliengesellschaft./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,30 €
|
Abst. Kursziel*:
43,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,70%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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13.07.26
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|12.05.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|29.04.26
|PATRIZIA Buy
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|24.03.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|13:09
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
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|PATRIZIA Buy
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|Baader Bank
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Aktien in diesem Artikel
|PATRIZIA SE
|7,41
|3,35%
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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