NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Pernod Ricard von 151 auf 146 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrea Pistacchi wird in einer am Donnerstag vorliegenden Studie konstruktiver für die Spirituosenbranche, denn es handele sich um einen immer noch attraktiven Untersektor. China ausgenommen, hätten die Unternehmen das Schlimmste in den meisten Märkten hinter sich. Er hob daher das Votum für Diageo auf "Buy" und behielt dieses für Pernod Ricard und Campari bei./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2024 / 01:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2024 / 01:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.