NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche SE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Volkswagen-Dachgesellschaft habe zu entscheiden, ob nach der Beteiligung am Sportwagenbauer Porsche AG bei dessen Börsengang im vergangenen Jahr nun weiterhin eine Dividende bei höherer Verschuldung gezahlt oder die Verschuldung gesenkt werden soll, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als einzige Einnahmequelle der Familien Porsche und Piëch dürfte man kurzfristig weiter Dividende zahlen, glaubt Roeska./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2023 / 04:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2023 / 04:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.