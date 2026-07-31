PUMA Aktie
|27,58EUR
|-0,67EUR
|-2,37%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach weitgehend erwartungsgemäßen Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller stecke noch in der Frühphase eines Wandlungsprozesses, schrieb Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine jüngsten Marktbeobachtungen jedoch hätten keine Anzeichen für eine nennenswerte Trendwende ergeben, was die Produktakzeptanz und die Markenwahrnehmung betreffe. Das herausfordernde Konsumumfeld komme erschwerend hinzu./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
27,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
27,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,73%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|20:44
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:39
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|20:44
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:39
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:44
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:39
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|27,58
|-2,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:44
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:43
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|20:30
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|19:47
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:01
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|18:55
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:28
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Apple Neutral
|UBS AG
|17:36
|Microsoft Buy
|UBS AG
|17:35
|Amazon Buy
|UBS AG
|17:00
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:51
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|16:47
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|16:46
|AXA Halten
|DZ BANK
|15:48
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15:47
|ING Group Buy
|UBS AG
|15:46
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:45
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|15:43
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:39
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|15:37
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|15:22
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|15:16
|Danone Buy
|UBS AG
|15:16
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:15
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|15:12
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:12
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|15:10
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:09
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:08
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|14:40
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|14:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|14:03
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:59
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:59
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG