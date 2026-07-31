PUMA Aktie

27,58EUR -0,67EUR -2,37%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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31.07.2026 20:44:50

PUMA SE Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach weitgehend erwartungsgemäßen Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller stecke noch in der Frühphase eines Wandlungsprozesses, schrieb Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine jüngsten Marktbeobachtungen jedoch hätten keine Anzeichen für eine nennenswerte Trendwende ergeben, was die Produktakzeptanz und die Markenwahrnehmung betreffe. Das herausfordernde Konsumumfeld komme erschwerend hinzu./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
27,70 € 		Abst. Kursziel*:
-6,14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
27,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,73%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10.07.26 PUMA Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 27,58 -2,37% PUMA SE

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17:00 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
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16:47 Microsoft Kaufen DZ BANK
16:46 AXA Halten DZ BANK
15:48 Sanofi Neutral UBS AG
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15:46 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:46 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:46 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:45 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:45 L'Oréal Buy UBS AG
15:43 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:39 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
15:37 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
15:22 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
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15:11 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
15:11 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
15:10 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:09 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:08 BP Outperform RBC Capital Markets
14:40 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
14:38 Air Liquide Kaufen DZ BANK
14:36 Linde Outperform Bernstein Research
14:10 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
14:06 Amazon Outperform RBC Capital Markets
14:05 Sanofi Kaufen DZ BANK
14:03 adidas Kaufen DZ BANK
14:01 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:00 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:59 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:59 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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