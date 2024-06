NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Aktuelle Daten sprächen für einen guten Ausklang bei der Umsatzentwicklung der europäischen Sportartikelhersteller im laufenden Quartal, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies dürfte die Überzeugung der Anleger stärken, dass die für eine Erreichung der Jahresziele nötige Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr auf einem guten Weg sei. Auch die operativen Ergebnismargen (Ebitda) dürften anziehen. Daher bevorzuge sie trotz des bislang guten Laufs Sportartikel- gegenüber Luxusgüterherstellern. Adidas bleibe ihr Favorit, aber auch auf Puma blickt sie wegen besserer Werbetrends nun etwas positiver. Hier werfe allerdings die Qualität des Wachstums Fragen auf./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2024 / 21:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 00:15 / BST





