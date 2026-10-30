Redcare Pharmacy Aktie
|70,80EUR
|-3,70EUR
|-4,97%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke sei auf einem guten Weg zu dauerhafter Profitabilität, weshalb die Aktien weiteren Kursanstieg verdienten, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
102,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,20 €
|
Abst. Kursziel*:
35,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,07%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
29.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.10.26
|ROUNDUP: Redcare Pharmacy unerwartet stark dank E-Rezept Boom in Deutschland (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
29.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Redcare mit vorbörslichen Gewinnmitnahmen nach Zahlen (dpa-AFX)
|
29.10.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy mit starkem Q3: Rx-Geschäft treibt Umsatzwachstum von 18%; bereinigte EBITDA-Marge um 1,0 Prozentpunkte auf 3,4% verbessert. (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy delivers strong Q3, with revenue increasing 18% driven by Rx and adjusted EBITDA margin up 1.0pp YoY to 3.4%. (EQS Group)
|
28.10.26
|Ausblick: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|70,90
|-4,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10:20
|DO buy
|UBS AG
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:14
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:58
|Linde Outperform
|Bernstein Research