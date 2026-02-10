RENK Aktie
|57,82EUR
|0,10EUR
|0,17%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die letzten Signale des Panzergetriebe-Herstellers an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage seien beruhigend gewesen, schrieb David Perry am Montagabend in einem Resümee des Pre-close-calls vom 5. Februar. Perry hob seine Ergebnisschätzungen bis 2029 um 4 Prozent pro Jahr. Für 2028 und 2029 werde insbesondere das Ausmaß der avisierten Steigerung des US-Militärbudgets interessant./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
58,05 €
|
Abst. Kursziel*:
29,20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,51%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Analysen zu RENK
|07:23
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|57,82
|0,17%
