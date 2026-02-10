RENK Aktie

57,82EUR 0,10EUR 0,17%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

10.02.2026 07:23:51

RENK Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die letzten Signale des Panzergetriebe-Herstellers an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage seien beruhigend gewesen, schrieb David Perry am Montagabend in einem Resümee des Pre-close-calls vom 5. Februar. Perry hob seine Ergebnisschätzungen bis 2029 um 4 Prozent pro Jahr. Für 2028 und 2029 werde insbesondere das Ausmaß der avisierten Steigerung des US-Militärbudgets interessant./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Overweight
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
58,05 € 		Abst. Kursziel*:
29,20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,51%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

Analysen zu RENK

07:23 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 RENK Buy Warburg Research
06.02.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

RENK 57,82 0,17% RENK

