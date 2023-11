NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 320 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Details zum Zahlenwerk und die Telefonkonferenz des Rüstungskonzerns und Autozulieferers hätten einiges Positive bereitgehalten, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter anderem sei die Prognose für das operative Ergebnis des Rüstungsgeschäfts angehoben worden. Zudem solle der freie Barmittelzufluss 2023 das obere Ende der angegebenen Spanne von 4 bis 6 Prozent erreichen. Außerdem habe Rheinmetall sich zum anstehenden Kapitalmarkt geäußert und signalisiert, dass die Umsätze im Bereich Waffen und Munition 2026 rund 4 Milliarden Euro erreichen könnten./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2023 / 01:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2023 / 01:35 / GMT



