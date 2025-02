NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall auf "Overweight" belassen. Mit der Münchener Sicherheitskonferenz werde die Nachrichtenflut aus dem Rüstungssektor wohl noch zunehmen, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Verhandlungen über einen russisch-ukrainischen Waffenstillstand und mögliche Einsparungen beim US-Militär unter Beteiligung der von Elon Musk geleiteten Behörde Doge könnten die Branche kurzfristig unter Druck setzen. Dagegen wären höhere europäische und eventuell auch US-Rüstungsausgaben mittelfristig sehr positiv. Weniger vom Ukraine-Krieg und vom US-Markt abhängige Aktien wie Leonardo, Thales und Babcock International dürften sich zunächst widerstandsfähiger zeigen. Bei Rheinmetall rät Perry dazu, mögliche Kursrücksetzer zum Kauf zu nutzen. BAE Systems und Qineticq könnten von Forderungen von US-Präsident Donald Trump für ein robustes US-Verteidigungsbudget profitieren./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 01:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 01:14 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.