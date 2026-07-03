RWE Aktie
|57,92EUR
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 58,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine disziplinierte, aber flexible Strategie ermögliche es dem Energiekonzern, neue Wachstumschancen auf den europäischen sowie US-amerikanischen Strommärkten zu nutzen und die dabei unvermeidlichen Gegenwinde zu meistern, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Hinzu kämen einzelne potenzielle Kurstreiber wie Gasauktionen in Deutschland in diesem Herbst sowie Möglichkeiten zur Wertschöpfung aus der Offshore-Windpark-Pipeline und zur Monetarisierung von netzgebundenen Brachflächen./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
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Unternehmen:
RWE AG St.
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
68,50 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
57,72 €
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Abst. Kursziel*:
18,68%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
57,92 €
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Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
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Analyst Name::
Andrew Fisher
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KGV*:
-
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