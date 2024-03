NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE nach dem Kapitalmarkttag des Energieversorgers von 49,50 auf 51,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Gegensatz zu anderen großen Ökostromkonzernen wie Iberdrola, Enel oder Orsted, habe sich RWE bei Erneuerbaren Energien auf das Wesentliche besonnen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die nun in seinen Prognosen berücksichtigten Ergebnisbeiträge, resultierend aus den angekündigten Investitionssteigerungen bis 2030./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 20:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.