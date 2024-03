NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von RWE auf die "European Conviction List - Directors? Cut" genommen. Auf dieser Empfehlungsliste stehen solche Werte, in denen die Goldman-Experten besonders von der Markteinschätzung abweichen. Bei RWE hält der zuständige Analyst Alberto Gandolfi die organischen Wachstumschancen laut der am Freitag vorliegenden Studie noch nicht für angemessen eingepreist. Die auf dem Kapitalmarkttag ausgegebenen Ziele hält er für konservativ. Gandolfi votiert weiterhin beim Kursziel von 51 Euro mit "Buy"./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 06:10 / GMT

