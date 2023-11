LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Energieversorger habe sehr gut abgeschnitten, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern und auch angesichts positiver Kommentare des Managements in der Telefonkonferenz mit Analysten dürfte RWE weiterhin große Aufmerksamkeit bei den Investoren genießen. Zudem könnten die Essener ihre Jahresziele erhöhen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.