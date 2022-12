Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Aktien der heimischen s Immo von "Reduce" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel wurde von Analyst Christoph Schultes hingegen auf 14,50 Euro gekürzt.

Das Unternehmen lieferte einen ansprechenden Zahlen-Satz für 1-3Q22, inklusive einer Umsatzsteigerung um 30 Prozent, unterstützt durch die Beiträge der Hotel-Betriebe die fast wieder das Vorpandemieniveau erreichten, hieß es in der aktuellen Studie. Der EPRA NAV (Nettovermögenswert) lag bei 29,59 Euro je Aktie, was die Aktie aktuell mit einem Abschlag von fast 60 Prozent zu diesem Wert handeln lässt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 1,15 statt zuvor 1,04 Euro für 2022. Die Prognose für 2023 wurde von 1,28 auf 1,13 Euro reduziert, jene für 2024 hingegen von 1,51 auf 1,59 Euro je Anteilsschein angehoben. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich unverändert auf 0,75 Euro für 2022, sowie auf jeweils 0,90 Euro für 2023 bzw. 2024.

Am Montag im Frühhandel notierten die s Immo-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,15 Prozent bei 12,36 Euro.

