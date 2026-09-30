SAF-HOLLAND Aktie

22,10EUR 0,25EUR 1,14%
SAF-HOLLAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

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30.09.2026 10:45:26

SAF-HOLLAND SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen hob am Dienstag in ihrem Resümee der IAA Transportation in Hannover vor allem die "massive Welle chinesischer Hersteller" hervor. Diese würden inzwischen vollkommen verändert wahrgenommen - nicht mehr als niedrigpreisige Alternative für die Schwellenländer, sondern als technologisch starke, global konkurrenzfähige Nutzfahrzeughersteller. Die Zulieferer Jost, SAF-Holland und Knorr-Bremse seien allerdings in Gesprächen ziemlich entspannt geblieben. Sie hätten bereits einen guten Zugang zu den neuen Trucks aus China./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,85 € 		Abst. Kursziel*:
10,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,07%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:45 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
10.08.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
07.08.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

SAF-HOLLAND SE 22,05 0,92% SAF-HOLLAND SE

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10:47 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:47 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:47 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10:46 Medios Buy Deutsche Bank AG
10:46 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10:45 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:45 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:44 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:35 adidas Outperform Bernstein Research
10:34 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 Fraport Hold Deutsche Bank AG
10:10 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:29 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08:38 BMW Outperform Bernstein Research
08:32 Assicurazioni Generali Hold Jefferies & Company Inc.
08:30 Michelin Outperform Bernstein Research
08:29 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:20 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:19 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
08:18 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08:18 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Continental Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
29.09.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Hermès Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 RELX Buy UBS AG
29.09.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
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