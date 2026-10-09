ArcelorMittal Aktie

57,08EUR 2,44EUR 4,47%
ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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09.10.2026 11:50:04

ArcelorMittal Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 71 Euro angehoben. Nach der Preisstagnation von April bis Juli sollte sich das Stahlangebot im Schlussquartal wegen europäischer Importeinschränkungen deutlich verknappen, schrieb Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er sieht bei Europas Stahlaktien nach dem jüngsten Kursrückgang Kaufgelegenheiten und favorisiert Salzgitter./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 01:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 01:13 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57,04 € 		Abst. Kursziel*:
24,47%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
57,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,39%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 57,08 4,47% ArcelorMittal

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