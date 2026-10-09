SpaceX Aktie

145,76EUR 2,64EUR 1,84%
SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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09.10.2026 14:37:26

SpaceX Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Den Kauf eines Frequenzspektrums für den Aufbau eines Mobilfunknetzes wertete Ken Herbert positiv für die SpaceX-Aktie. Der Deal belege einmal mehr, dass das Unternehmen Strukturen in der Technologiewelt grundsätzlich zu ändern in der Lage sei, hieß es in einer Studie am Freitag./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Outperform
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 225,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 160,57 		Abst. Kursziel*:
40,13%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 165,01 		Abst. Kursziel aktuell:
36,36%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

SpaceX 148,14 3,51% SpaceX

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13:18 Continental Buy UBS AG
13:17 Schaeffler Neutral UBS AG
13:16 Volkswagen Neutral UBS AG
13:16 AUMOVIO Buy UBS AG
13:16 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
13:15 Renault Sell UBS AG
13:15 BMW Neutral UBS AG
13:14 Stellantis Neutral UBS AG
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