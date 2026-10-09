SpaceX Aktie
|145,76EUR
|2,64EUR
|1,84%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Den Kauf eines Frequenzspektrums für den Aufbau eines Mobilfunknetzes wertete Ken Herbert positiv für die SpaceX-Aktie. Der Deal belege einmal mehr, dass das Unternehmen Strukturen in der Technologiewelt grundsätzlich zu ändern in der Lage sei, hieß es in einer Studie am Freitag./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 225,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 160,57
|
Abst. Kursziel*:
40,13%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 165,01
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,36%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|148,14
|3,51%
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|Philips Neutral
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|Sixt Buy
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|UBS AG
|13:19
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:18
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
|Continental Buy
|UBS AG
|13:17
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Neutral
|UBS AG
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|12:45
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|12:23
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|12:21
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|Jefferies & Company Inc.
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