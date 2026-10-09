Ströer Aktie
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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Angesichts konjunktureller und politischer Unwägbarkeiten dürften die Aussagen aus der Medienbranche von Zurückhaltung geprägt sein, schrieb Anna Patrice am Freitag in einem Ausblick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen. Die Außenwerbung entwickle sich jedoch solide, JCDecaux seien ihr Favorit. Bei Ströer sieht sie "Herausforderungen" im Nichtkerngeschäft./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,94 €
|
Abst. Kursziel*:
40,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,09%
|
Analyst Name::
Anna Patrice
|
KGV*:
-
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