SpaceX Aktie
|148,86EUR
|5,74EUR
|4,01%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Die Experten zeigten sich am Freitag nicht überrascht über den Kauf eines Frequenzspektrums für den Aufbau eines Mobilfunknetzes: "Wir hatten dieses Szenario bereits als sehr wahrscheinlich eingestuft. Der Abschluss erfolgt allerdings bereits rund einen Monat vor dem geplanten Ende der Auktion." Die Analysten gehen davon aus, dass sich SpaceX die Option eines terrestrischen Netzaufbaus weiter offen hält. Dies zu beachten sei wichtig, da der Frequenzerwerb noch keine Verpflichtung bedeute, ein landesweites Mobilfunknetz aufzubauen, hieß es./bek/gl
Dies schrieb Douglas S. Harned in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 248,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 160,57
|
Abst. Kursziel*:
54,45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 160,57
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,45%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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|Renault Sell
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|13:15
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|13:14
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