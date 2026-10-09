SpaceX Aktie

148,86EUR 5,74EUR 4,01%
SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.10.2026 13:20:37

SpaceX Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Die Experten zeigten sich am Freitag nicht überrascht über den Kauf eines Frequenzspektrums für den Aufbau eines Mobilfunknetzes: "Wir hatten dieses Szenario bereits als sehr wahrscheinlich eingestuft. Der Abschluss erfolgt allerdings bereits rund einen Monat vor dem geplanten Ende der Auktion." Die Analysten gehen davon aus, dass sich SpaceX die Option eines terrestrischen Netzaufbaus weiter offen hält. Dies zu beachten sei wichtig, da der Frequenzerwerb noch keine Verpflichtung bedeute, ein landesweites Mobilfunknetz aufzubauen, hieß es./bek/gl

Dies schrieb Douglas S. Harned in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Outperform
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 248,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 160,57 		Abst. Kursziel*:
54,45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 160,57 		Abst. Kursziel aktuell:
54,45%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

mehr Analysen
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 148,94 4,07% SpaceX

Aktuelle Aktienanalysen

13:23 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Sixt Buy UBS AG
13:20 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:20 Porsche vz. Buy UBS AG
13:19 Valeo Neutral UBS AG
13:18 Michelin Neutral UBS AG
13:18 Continental Buy UBS AG
13:17 Schaeffler Neutral UBS AG
13:16 Volkswagen Neutral UBS AG
13:16 AUMOVIO Buy UBS AG
13:16 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
13:15 Renault Sell UBS AG
13:15 BMW Neutral UBS AG
13:14 Stellantis Neutral UBS AG
13:03 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:03 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
12:46 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
12:45 OMV verkaufen Barclays Capital
12:26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12:25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
12:24 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12:23 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
12:21 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
11:50 ArcelorMittal Buy UBS AG
11:19 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11:19 Salzgitter Buy UBS AG
11:17 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
11:17 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
11:17 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
11:17 voestalpine buy UBS AG
11:09 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
11:09 Nordex Underperform RBC Capital Markets
11:08 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
11:04 GEA Outperform RBC Capital Markets
11:03 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
11:02 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
10:58 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
10:58 Jungheinrich Buy Warburg Research
10:57 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10:33 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
10:23 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
10:22 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
10:22 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
10:21 Danone Outperform Bernstein Research
10:20 Unilever Outperform Bernstein Research
10:19 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
10:19 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
10:18 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
08:56 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen