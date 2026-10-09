Sixt Aktie
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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Dem Autovermieter Sixt prognostiziert der Experte ein Umsatzwachstum und sieht Potenzial für einen verbesserten Ausblick./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,10 €
|
Abst. Kursziel*:
27,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
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