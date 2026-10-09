arGEN-X Aktie

729,40EUR 2,00EUR 0,27%
arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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09.10.2026 14:08:17

arGEN-X Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 929 auf 861 Euro je Aktie gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein Rückschlag in der bekanntermaßen schwierig zu behandelnden Indikation Sjögren Syndrom sei nicht gänzlich unerwartet gekommen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer Studie am Freitag. Angesichts zunehmender Konkurrenz in der Stammindikation Myasthenia Gravis habe der Investorenfokus allerdings auf einer Ausweitung der Indikationen für den Blockbuster Vyvgart gelegen, weshalb der Rückschlag mit einem kräftigen Kursabschlag quittiert worden sei./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Kaufen
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
730,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
729,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

arGEN-X N.V. 729,40 0,27% arGEN-X N.V.

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13:52 KWS SAAT Halten DZ BANK
13:29 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:28 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13:26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:23 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Sixt Buy UBS AG
13:20 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:20 Porsche vz. Buy UBS AG
13:19 Valeo Neutral UBS AG
13:18 Michelin Neutral UBS AG
13:18 Continental Buy UBS AG
13:17 Schaeffler Neutral UBS AG
13:16 Volkswagen Neutral UBS AG
13:16 AUMOVIO Buy UBS AG
13:16 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
13:15 Renault Sell UBS AG
13:15 BMW Neutral UBS AG
13:14 Stellantis Neutral UBS AG
13:03 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:03 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
12:46 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
12:45 OMV verkaufen Barclays Capital
12:26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12:25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
12:24 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12:23 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
12:21 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
11:50 ArcelorMittal Buy UBS AG
11:19 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11:19 Salzgitter Buy UBS AG
11:17 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
11:17 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
11:17 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
11:17 voestalpine buy UBS AG
11:09 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
11:09 Nordex Underperform RBC Capital Markets
11:08 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
11:04 GEA Outperform RBC Capital Markets
11:03 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
11:02 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
10:58 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
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