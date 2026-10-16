Saint-Gobain Aktie

66,18EUR 0,70EUR 1,07%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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14.10.2026 13:11:05

Saint-Gobain Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die europäischen Baustoffkonzerne dürften für das dritte Quartal im Durchschnitt einen Absatzrückgang zum Vorquartal ausweisen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie begründete dies unter anderem mit negativen Auswirkungen der Hitzewellen in Europa, die im Sommer zur Schließung einiger Baustellen geführt hatten./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
65,98 € 		Abst. Kursziel*:
43,98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
66,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,55%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
01.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 66,18 1,07% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Aktuelle Aktienanalysen

15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
15.10.26 Merck Neutral UBS AG
15.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
15.10.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
15.10.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Sanofi Neutral UBS AG
15.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
15.10.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
15.10.26 Roche Buy UBS AG
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
15.10.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Südzucker Halten DZ BANK
15.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
15.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 GSK Neutral UBS AG
15.10.26 Airbus Buy UBS AG
15.10.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
15.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research
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