Saint-Gobain Aktie
|64,14EUR
|-0,62EUR
|-0,96%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain vor der Bilanz des dritten Quartals von 85 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Jon Bell prognostizierte in einem Ausblick am Donnerstag einen moderaten Anstieg des Umsatzes auf Jahressicht. Dieser Anstieg basiere auf dem Wachstum ex Akquisitionen und zum geringeren Teil auf Währungseffekten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
63,70 €
|
Abst. Kursziel*:
28,73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
64,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,85%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|01.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|01.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|64,20
|-0,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:30
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG