NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Benjamin Toms aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die spanische Bank vor deren Resultaten zum zweiten Quartal. Kleinere Anpassungen habe es wegen der jüngsten Währungsentwicklungen gegeben, doch im Gesamtbild blieben seine Schätzungen für das bereinigte Vorsteuerergebnis kaum verändert. Der Währungs-Rückenwind werde aufgezehrt von höheren kosten und Abschreibungen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT



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