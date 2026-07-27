FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal von 12,10 auf 13,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aufwärtstrend mit Blick auf die Profitabilität der spanischen Großbank habe sich fortgesetzt, schrieb Alfredo Alonso in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Entwicklung bestätige deutlich die strategische Neuausrichtung, die erhebliches Wachstumspotenzial erschließe. Die Übernahmen der britischen TSB und der US-Regionalbank Webster Bank seien zwar komplex, strategisch jedoch gut gewählt, um die Beiträge aus Großbritannien und den USA zu steigern./ck/rob/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET



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