FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich der anstehenden Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Vor allem wegen eines stärkeres Wachstum in China dürfte der französische Elektrokonzern sein Ziel für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft leicht anheben, schrieb Gael de-Bray in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Preis-/Kostendynamik sollte in der zweiten Jahreshälfte positiv ausfallen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.