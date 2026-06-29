Schneider Electric Aktie

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Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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29.06.2026 12:09:51

Schneider Electric Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich der anstehenden Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Vor allem wegen eines stärkeres Wachstum in China dürfte der französische Elektrokonzern sein Ziel für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft leicht anheben, schrieb Gael de-Bray in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Preis-/Kostendynamik sollte in der zweiten Jahreshälfte positiv ausfallen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
276,00 € 		Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
275,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,83%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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