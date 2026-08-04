HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric von 325 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit KI-Rechenzentren sorge weiter für starke Nachfrage bei den Franzosen, schrieb Richard Dawson am Montag. Er resümierte damit Rekordzahlen und aufgestockte Jahresziele./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:34 / GMT

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