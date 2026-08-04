Schneider Electric Aktie
|297,40EUR
|6,85EUR
|2,36%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric von 325 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit KI-Rechenzentren sorge weiter für starke Nachfrage bei den Franzosen, schrieb Richard Dawson am Montag. Er resümierte damit Rekordzahlen und aufgestockte Jahresziele./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
286,65 €
|
Abst. Kursziel*:
18,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
297,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,32%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-