Schneider Electric Aktie

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Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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04.08.2026 07:10:54

Schneider Electric Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric von 325 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit KI-Rechenzentren sorge weiter für starke Nachfrage bei den Franzosen, schrieb Richard Dawson am Montag. Er resümierte damit Rekordzahlen und aufgestockte Jahresziele./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
286,65 € 		Abst. Kursziel*:
18,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
297,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,32%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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