NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18900 Pence belassen. Dass Phase-III-Studiendaten für Wainua in Kombinationstherapie bestimmter Herzkrankheiten die Ziele verfehlt hätten, komme unerwartet, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings hätten die Konsensschätzungen für den Wainua-Spitzenumsatz insgesamt vorab schon niedrig gelegen./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:07 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.