AstraZeneca Aktie

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AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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09.07.2026 14:17:22

AstraZeneca Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18900 Pence belassen. Dass Phase-III-Studiendaten für Wainua in Kombinationstherapie bestimmter Herzkrankheiten die Ziele verfehlt hätten, komme unerwartet, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings hätten die Konsensschätzungen für den Wainua-Spitzenumsatz insgesamt vorab schon niedrig gelegen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
189,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
152,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
129,54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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