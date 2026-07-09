AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18900 Pence belassen. Dass Phase-III-Studiendaten für Wainua in Kombinationstherapie bestimmter Herzkrankheiten die Ziele verfehlt hätten, komme unerwartet, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings hätten die Konsensschätzungen für den Wainua-Spitzenumsatz insgesamt vorab schon niedrig gelegen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
189,00 £
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
152,40 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
129,54 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Justin Smith
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KGV*:
-
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