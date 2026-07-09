Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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09.07.2026 15:12:24

Deutsche Bank Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Berichtssaison der Investmentbanken auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Ein starkes zweites Quartal sei bereits avisiert worden, und die Auftragslage sei weiterhin gut, schrieb Anke Reingen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die geopolitische Unsicherheit jedoch sei hoch. Bei der Deutschen Bank dürften positive Entwicklungen im Investmentbanking durch höhere Kosten ausgeglichen worden sein./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
30,99 € 		Abst. Kursziel*:
12,94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
30,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,07%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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